Сотрудники правозащитной организации «Комитет против пыток» (КПП) направили срочную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) по правилу 39 после похищения чеченскими полицейскими матери юриста северокавказского филиала КПП Абубакара Янгулбаева. Об этом правозащитники сообщили в своем Telegram-канале в пятницу, 21 января.

Жалоба по 39-му правилу применяется при необходимости срочной юридической помощи в случаях, когда «жизни и здоровью человека угрожает неминуемый риск причинения непоправимого вреда», отмечается в сообщении.

Накануне, 20 января, неизвестные, представившиеся сотрудниками полиции, ворвались в квартиру родителей Абубакара Янгулбаева в Нижнем Новгороде. Они предъявили постановление о приводе отца правозащитника — судьи Верховного суда Чечни в отставке Сайди Янгулбаева — и его супруги Заремы Мусаевой в Чечню в качестве свидетелей по делу о мошенничестве. Сайди Янгулбаев показал удостоверение судьи, после чего неизвестные увезли только женщину, избив ее вместе с супругом, рассказали в КПП.

Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков назвал «странной» новость о похищении супруги федерального судьи. «Ну вообще фантастическая история, конечно, мы предпочитаем просто не верить таким сообщениям без каких-либо подтверждений. Уж очень в неправдивое время мы живем», — заявил Песков. (DW)