Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель сообщил в своем блоге, что за год цены на газ в ЕС сильно взлетели.

Как передает Gazeta.ru, по его словам, стоимость энергоносителей увеличилась из-за проблем со спросом и предложением на глобальном уровне.

«Цены на газ в ЕС в шесть-десять раз выше, чем год назад, что создает большую нагрузку на цены на электроэнергию из-за того, как эти цены определяются на рынке электроэнергии в Европе», — написал Боррель у себя в блоге.

Также он отметил, что РФ в последнее время строго выполняла свои контрактные обязательства по поставкам газа.

«В последние недели, несмотря на то, что Россия строго выполняла свои договорные обязательства, российская госкомпания «Газпром» отказалась совершать дополнительные поставки для пополнения европейских хранилищ, что еще больше усилило нервозное положение на рынке», — заявил Боррель.