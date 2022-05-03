Европейский союз требует от России прекратить насилие в отношении представителей СМИ с целью не допустить распространения правды о войне в Украине.

Об этом сообщили в офисе Верховного представителя Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозепа Борреля по случаю Всемирного дня свободы печати- 3 Мая.

Российские силы задерживают, похищают или преследуют журналистов и представителей гражданского общества, чтобы мир не услышал правду, следует из сообщения.

«Брюссель настоятельно призывает Россию как можно скорее прекратить такие нападения и практику»,- отметили в офисе Борреля.

Согласно данным Платформы Совета Европы по содействию защите журналистики и безопасности журналистов, в ходе войны убиты 10 украинских и международных сотрудников СМИ, многие журналисты получили ранения, следует из сообщения.