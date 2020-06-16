В Ереване задержаны более 100 сторонников лидера оппозиции Гагика Царукяна

Более 130 человек задержаны в Ереване во вторник, 16 июня, у здания Национального собрания, где выступал председатель крупнейшей оппозиционной партии страны — «Процветающая Армения» — Гагик Царукян. В парламенте обсуждалось ходатайство генпрокурора о лишении Царукяна депутатской неприкосновенности из-за уголовного преследования.

Политику вменяют в вину соучастие во взятке избирателям в 2017 году, указали в генеральной прокуратуре. Кроме того, в Службе национальной безопасности (СНБ) Армении сообщили, что против Царукяна возбуждено дело о незаконном игорном бизнесе, причем, по версии следствия, ущерб государству оценен более чем в 60 млн долларов (52 млн евро).

Главу «Процветающей Армении» вызвали для повторного допроса в СНБ. Двумя днями ранее он уже давал там показания на протяжении почти девяти часов. Между тем как передает «Интерфакс», сторонники Царукяна собрались и у Службы нацбезопасности, к зданию стянуты сотрудники полиции и спецтехника.