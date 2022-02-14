В Дрездене (земля Саксония) почтили память жертв разрушительных бомбардировок 13-15 февраля 1945 года. Траурная церемония прошла в воскресенье, 13 февраля, в районе Северного кладбища. Обербургомистр Дрездена Дирк Хильберт призвал подумать не только о погибших в те трагические дни, но и о более широком контексте — о причинах войны и ее последствиях в других странах Европы.

«В связи с разрушением Дрездена мы должны обратить наше внимание не только на 1945 год, следует расширить перспективу нашего восприятия, включив в нее период между 1933 и 1945 годами», — подчеркнул Хильберт. В мероприятии приняли участие первый вице-председатель ландтага (земельного парламента) Саксонии Андреа Домбуа, а также отвечающие за вопросы культуры и образования Барбара Клепш и Кристиан Пиварц.

В период с 13 по 15 февраля 1945 года британская и американская авиация нанесли серию разрушительных бомбовых ударов по Дрездену. В ходе четырех февральских налетов, в которых были задействованы около 1300 британских и американских самолетов, на город был сброшен бомбовый груз весом 4000 тонн. (DW)