Бывший министр иностранных дел Дании Уффе Эллеманн-Йенсен призвал западные страны сделать все, чтобы превратить российский газопровод «Северный поток-2» в «пиррову победу РФ». Об этом стало известно в пятницу, 30 июля.

Политик, который занимал пост в правительстве в 1982-1993 годах, подчеркнул, что европейским государствам необходимо снизить угрозу зависимости от российского газа. Именно поэтому нужно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, передает слова экс-министра датское издание Berlingske.

По словам Эллеманн-Йенсена, в качестве альтернативы Европа может закупать сжиженный природный газ (СПГ) из США. Он отметил, что общая энергетическая политика ЕС могла бы оказать давление на Россию в этом вопросе. (Profile.ru)