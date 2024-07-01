Муфтият Дагестана планирует издать богословское заключение о запрете никаба. Об этом муфтий Дагестана Ахмад Абдулаев сообщил на встрече главы региона с общественниками.

«Муфтият Дагестана издаст в ближайшее время фетву [богословское заключение] о запрете никаба», — сказал он.

По словам Абдулаева, многие религиозные люди по всей России остерегаются этой темы (запрета никаба). «Сегодня наши работники работают над фетвой о запрете никаба. К людям, которые будут меня критиковать, мое отношение нейтральное», — добавил Абдулаев.