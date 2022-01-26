В сети кинотеатров CinemaPlus с 27 января стартует показ турецкой драмы «Dalgalar və izler»(Волны и следы), сообщили # в пресс — службе киносети.

После смерти мужа начинаются жизненные испытания Суны и ее дочери Фунды. Сестра Суны и её грубая мать не могут залечить их раны. Она пытается выжить, продавая свое имущество. Хватит ли волн, чтобы стереть плохие следы матери и дочери?

При просмотре таких фильмов, как «Волны и следы», нельзя не задаться вопросом, зачем снимаются такие картины, в которых одна за другой представлены неразгаданные трагедии. Этот фильм в своем роде является фильмом о социальной ответственности, снятым для привлечения внимания к насилию над женщинами.

Режиссёр карртины Эмре Кавук. В главных ролях снялись Пелин Карахан, Джем Зейнал Кылыч и Мерал Четинкая. Продолжительность 120 минут. Возрастное ограничение 16+