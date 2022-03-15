К 70-летию нахождения Елизаветы II на престоле в Великобритании была выведена кустовая роза Elizabeth (Ausmajesty). Об этом сообщает портал House Beautiful.

Цветок бледно-розового цвета с абрикосовым отливом был создан компанией David Austin Roses, крупнейшим селекционером английских роз, в честь Платинового юбилея королевы. Elizabeth имеет сильный, сладкий, но свежий аромат с нотками лимонного шербета и старой розы. Производитель описывает цветок как «надежный с исключительным здоровьем и неприхотливостью, а при правильной обрезке он должен образовывать пышный куст».

Соответствующее название Elizabeth цветок получил только после одобрения королевской семьи. Поскольку в этом году Великобритания празднует 70 лет со дня восшествия Ее Величества на престол в 1952 году, ожидается, что новый сорт кустовой розы найдет свое место в садах британцев. Цветок подойдет для дачных участков, живой изгороди и при должном уходе будет цвести дважды в год.