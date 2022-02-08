Взгляды правительства и президента Чехии Милоша Земана по вопросу оказания Украине военной помощи расходятся, конкретные действия кабмина в данном направлении демонстрируют отношение республики к ситуации в этой стране. Об этом заявил в понедельник журналистам чешский премьер-министр Петр Фиала.

«У президента сформировался иной взгляд на эту военную помощь Украине, — отметил премьер. — Однако чешские граждане видят конкретные действия правительства».

Кабмин несколько дней назад одобрил передачу Украине на безвозмездной основе более 4 тыс. артиллерийских снарядов калибра 152 мм. Они используются для гаубиц. Земан в воскресенье выразил мнение, что киевским властям следовало «не дарить боеприпасы, а продать». Глава государства отверг как лишенные смысла утверждения о готовящемся вторжении РФ на Украину.

Фиала, со своей стороны, подчеркнул, что чешское «правительство ясно заявило о необходимости достижения урегулирования (ситуации в Украине исключительно) мирным путем». Он также сказал: «Мы Чехия отвергаем угрозы со стороны России и поддерживаем Украину». (ТАСС)