Правительство Германии должно будет отказаться от запуска газопровода «Северный поток — 2» в случае готовящегося вторжения РФ в Украину. С таким призывом выступила в понедельник глава МИД Великобритании Лиз Трасс.

«Я очень встревожена зависимостью Европы от российского газа. Я ясно даю понять, что «Северный поток — 2″ не должен быть разрешен в случае вторжения в Украину», — сказала Трасс в интервью телеканалу Sky News. Отвечая на уточняющий вопрос журналиста, должен ли в принципе газопровод «Северный поток — 2» получить одобрение регулятора ФРГ, глава внешнеполитического ведомства заявила, что хотела бы видеть «снижение зависимости от российского газа».

По словам Трасс, в настоящий момент Лондон «наблюдает очень тревожные признаки возможных событий» на Украине. В минувшую субботу Форин оффис рекомендовал гражданам королевства воздержаться от поездок на Украину без крайне веских причин, а в понедельник сообщил о том, что некоторые сотрудники британского посольства в Украине уезжают из страны из-за якобы растущей угрозы со стороны РФ.

«Работа [дипломатического представительства Великобритании] в Украине осуществляется в полном объеме. Наше посольство работает и выполняет все необходимые функции, однако важно быть готовыми к любому варианту развития событий», — отметила Трасс. Министр также добавила, что Великобритания продолжает поддерживать Украину, оставаясь экономическим и торговым партнером Киева и поставляя ему оборонительные вооружения.