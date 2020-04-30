В Британии нашли «чудо-средство» против коронавируса

Британские ученые заявили, что разработали «чудо-средство», способное помочь пациентам с диагностированным коронавирусом. Об этом пишет зарубежное издание The Mirror.

Компания Pneumagen из Университета Сент-Эндрюса провела три отдельных лабораторных исследования. Они касались профилактики коронавирусных инфекций, в том числе и нового вируса Sars-CoV-2, пандемия которого сейчас объявлена в мире. Ученые выяснили, что разработанный ими противовирусный назальный спрей может помочь при COVID-19, передает издание Argumenti.

Ведущий исследователь Гари Тейлор рассказал, что обычные противовирусные препараты лишь частично атакуют механизм коронавируса, однако их разработка фактически мешает вирусу даже проникать в клетки. Научные сотрудники отмечают, что их «чудо-средство», которое будет выпускаться в виде назального спрея, можно будет использовать раз в два дня.