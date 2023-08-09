Британское Управление по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало имущество дочери бывшего президента Узбекистана Ислама Каримова Гульнары общей стоимостью более 20 млн фунтов (25 млн долларов).

Как передает # со ссылкой на ТАСС, об этом сообщается в заявлении надзорного ведомства.

«SFO ведет уголовное дело о взыскании имущества ценностью более 20 млн фунтов с Каримовой, дочери бывшего президента Узбекистана», — указано в документе. Речь идет о трех объектах элитной недвижимости: двух квартирах в лондонском районе Белгравия и особняке в графстве Суррей.

«Мы раскрыли сложную финансовую цепочку, включающую несколько офшорных счетов и компаний, чтобы взять под контроль эту собственность», — заявила руководитель SFO Лиза Ософски. По ее словам, это станет шагом вперед как в конкретном деле, так и в «осуществляемых усилиях по искоренению коррупции в Великобритании».

Бюро утверждает, что Каримова «получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 год за содействие в организации их доступа на рынок Узбекистана».

Осенью 2012 года Каримова оказалась в центре коррупционного скандала. По данным СМИ, она могла получить порядка 1 млрд долларов, деньги были легализованы путем покупки зарубежных активов, включая виллу в Швейцарии. Уголовным делом об отмывании средств занялись правоохранительные органы Швеции, Швейцарии и Франции. В сентябре 2022 года Узбекистан и Швейцария создали трастовый фонд для возвращения на родину активов Каримовой.

В декабре 2017 года Каримову в Узбекистане приговорили к 10 годам лишения свободы за вымогательство, уклонение от уплаты налогов и другие преступления. С начала 2019 года она отбывает наказание в одной из колоний Ташкентской области. В марте 2020 года Ташкентский городской суд по уголовным делам приговорил ее к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы, признав виновной в создании преступного сообщества, вымогательстве, хищении средств, легализации доходов от преступной деятельности и других преступлениях.