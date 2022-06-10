Россия продолжает свободное падение в демографическую пропасть.

Несмотря призывы рожать детей, звучащие от чиновников вплоть до президента, и нацпроект «Демография» стоимостью 4 триллиона рублей, уровень рождаемости в стране сползает к новым минимумам.

В апреле в РФ на свет появились 99,7 тысячи детей, отчитался в пятницу Росстат в оперативной статистике. По сравнению с апрелем-2021 число родившихся упало на 9,9%, или почти 10 тысяч, а накопленным итогом с начала года составило 420,1 тысячу детей (-5,4%).

Относительный уровень рождаемости — 8,8 детей на 100 тысяч человек населения — стал минимальным с 2000 года. При этом в апреле расчетное число родившихся стало самым низким для этого месяца как минимум со Второй мировой войны, а как максимум — с XVII века, отмечает демограф Алексей Ракша.

Смертность, согласно Росстату, снизилась — на 12,9% в апреле и 2,5% за четыре месяца. Тем не менее, спад рождаемости оказался больше: по итогам января-апреля на каждого родившегося приходилось 1,6 умерших, а естественная убыль населения ускорилась до 311,2 тысячи человек (+6,7 тысячи).

Впервые с Великой отечественной войны естественная убыль населения России превысила миллион человек в год, отмечает Ракша. И хотя длинная полоса избыточной смертности, связанной с Сovid-19, практически закончилась, демографических проблем это не решает.

«В ближайшие два года в России может родиться детей меньше, чем когда бы то ни было за 250 лет», — говорит Ракша: дело не только в количестве молодых мужчин и женщин, но в принципе в нежелании заводить детей на пороге сложившейся политико-экономической катастрофы. (moscowtimes.ru)