В последние месяцы процесс вакцинации в Азербайджане протекает более быстро.

Oб этом заявил главный инфекционист Минздрава Тайяр Эйвазов.

Он отметил, что Оперативный штаб при Кабинете Министров ежедневно распространяет информацию о вакцинации 40-60 тысяч человек: «В целом мы видим, что вакцинировано уже более 5 миллионов человек, из которых более 2 миллионов получили две дозы вакцины. Как известно, стойкий иммунитет формируется спустя некоторое время после второй вакцинации. А для прекращения эпидемического процесса считается приемлемым полная вакцинация большего количества, то есть примерно 70-80 процентов населения. В связи с этим вполне возможно, что в ближайшее время более половины населения будет полностью вакцинировано».

Главный инфекционист отметил, что в настоящее время подавляющее большинство инфицированных-невакцинированные лица.