Администрация США сочла решение ОПЕК+ по сокращению добычи нефти прямым оскорблением президента Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

По данным источников газеты, «некоторые чиновники в администрации Байдена были вне себя от ярости» после заявления ОПЕК+ и «рассматривают это как прямое оскорбление президента, которое угрожает нанести ущерб позиции демократов на промежуточных выборах 2022 года, поскольку это приведет к росту цен на бензин».

Один из сотрудников Белого дома назвал решение ОПЕК+ катастрофой. При этом некоторые чиновники из администрации президента не видят в решении злого умысла, но считают его недальновидным.

Ранее Байден заявил, что разочарован решением стран — участниц соглашения ОПЕК+ сократить добычу нефти.

По его словам, Вашингтон рассматривает различные варианты дальнейших действий и пока не принял решения.

До этого в Белом доме заявили, что решение Организации стран — экспортеров нефти (ОПЕК+) сократить добычу нефти на 2 млн баррелей в сутки демонстрирует, что организация солидарна с Россией. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.