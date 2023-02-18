В Белом доме прокомментировали вероятность встречи лидера США Джо Байдена с украинским президентом Владимиром Зеленским в ходе поездки в Польшу.

Речь идет о визите американского президента в Варшаву, который состоится с 20 по 22 февраля. Как отметил в рамках своего брифинга координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби, пока что в планах Байдена такой встречи нет.

«Сейчас в поездке не запланирована встреча с президентом Зеленским», — заявил он.

Кирби отметил, что в ходе своего визита в Польшу Байден поблагодарит польского лидера Анджея Дуду за вклад Варшавы в военную и гуманитарную помощь Киеву. Они встретятся во вторник утром, 21 февраля.

Также Байден планирует выступить с брифингом после встречи с «Бухарестской девяткой» (группой союзников НАТО на восточном фланге).

Кирби отметил, что визит Байден состоится в «важный» для Украины момент — в период годовщины полномасштабного вторжения российских войск.

«Президент Байден поблагодарит президента Дуду и весь польский народ за 3,8 миллиарда долларов военной и гуманитарной помощи, которую они предоставили Украине за последний год. И за все те усилия, которые приложил польский народ, чтобы тепло принять более полутора миллионов беженцев из Украины», — сказал Кирби. (УНИАН)