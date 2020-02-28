В Беларуси обнаружен коронавирус у прибывшего рейсом из Баку

Министерство здравоохранения Белоруси сообщило в пятницу о выявлении первого на территории страны случая заражения коронавирусом нового типа. Он обнаружен у гражданина Ирана.

«В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — добавили в Минздраве.(ТАСС)

| 2020-02-28T10:12:44+00:00 28 февраля 2020, 11:16|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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