В Беларуси обнаружен коронавирус у прибывшего рейсом из Баку

Министерство здравоохранения Белоруси сообщило в пятницу о выявлении первого на территории страны случая заражения коронавирусом нового типа. Он обнаружен у гражданина Ирана.

«В Беларуси зарегистрирован первый завозной случай коронавируса. Сообщаем, что 27 февраля тесты, проведенные в Республиканском научно-практическом центре эпидемиологии и микробиологии, показали наличие коронавируса 2019-nCoV у одного из студентов из Ирана», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте ведомства.

Заболевший прибыл на территорию республики рейсом из Баку 22 февраля. «Пациент и контактировавшие с ним лица помещены в закрытые боксы в Минской инфекционной больнице. Молодой человек чувствует себя удовлетворительно», — добавили в Минздраве.(ТАСС)