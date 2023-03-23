В Баку состоялись похороны заслуженного работника культуры Огтая Алиева.

Как сообщает Report, он был предан земле на кладбище «Гурд гапысы» (Волчьи Ворота).

На похоронах присутствовали члены семьи покойного, деятели искусства, друзья и близкие.

Известный телепродюсер, режиссер, заслуженный деятель культуры Азербайджана Огтай Алиев погиб в результате дорожно-транспортного происшествия в Абшеронском районе 22 марта.

Автомобиль, в котором находились генеральный директор SOY Production, телепродюсер Огтай Алиев, его супруга Диляра Алиева и Мехрибан Заки, перевернулся. Огтай Алиев скончался на месте.