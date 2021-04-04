В Баку прошли акции в рамках проекта «Зеленый марафон»

По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой в рамках «Республиканского марафона озеленения» («Зеленый марафон») были проведены очередные акции по посадке деревьев.

Как сообщает Trend со ссылкой на объединение, 3 апреля в Гарадагском районе и 4 апреля в Бинагадинском районе Баку при участии местных волонтеров было посажено 3000 деревьев разных пород.

Основная цель проекта, организованного Общественным объединением IDEA и Министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, состоит в увеличении «зеленых» зон, популяризации посадки деревьев и внесении вклада в охрану окружающей среды, включая увеличение биоразнообразия флоры нашей страны и повышение осведомленности о защите зеленых насаждений.

Общественное объединение IDEA совместно с Министерством экологии и природных ресурсов продолжает масштабную деятельность по посадке деревьев во всех регионах страны, уделяя особое внимание увеличению зон озеленения, которые играют неоценимую роль в улучшении общей экологической ситуации и минимизации вредных воздействий, связанных с изменением климата.