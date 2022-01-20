Сегодня состоялось заседание Всемирного объединения борьбы (UWW), проходившее в режиме онлайн.

В ходе собрания, в котором участвовал член Бюро UWW, вице-президент Федерации борьбы Азербайджана Намик Алиев, среди прочих решений были названы города, в которых пройдут соревнования Кубков мира 2022 года.

Баку получил право на проведение Кубка мира по греко-римской борьбе, который состоится 5-6 ноября. Аналогичные турниры по женской и вольной борьбе пройдут в США.

В борьбе Кубок мира – это командное соревнование, на котором выступают лучшие сборные мира.

Ранее Азербайджан дважды организовывал Кубки мира по вольной борьбе. Это было в 2004-м и 2012-м годах.