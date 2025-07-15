Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что оригинальный трофей Клубного чемпионата мира по футболу теперь навсегда останется у него в Овальном кабинете. Об этом он рассказал в интервью каналу DAZN.

По словам Трампа, президент ФИФА Джанни Инфантино предложил ему навсегда оставить трофей в Овальном кабинете, а для победителя турнира — британского футбольного клуба «Челси» — изготовить новый, пишет bild.de.

Инфантино еще в марте этого года представил кубок в Белом доме, после чего он остался стоять на президентском столе. Правда, тогда все выглядело иначе: по данным СМИ, именно Трамп первым спросил, можно ли ему оставить кубок, и Инфантино согласился.

Кубок Клубного чемпионата был изготовлен ювелирным домом Tiffany. Он покрыт 24-каратным золотом, украшен надписями на 13 языках, включая шрифт Брайля, а также символами, связанными с историей футбола, географией и даже космосом.