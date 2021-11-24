В среду, 24 ноября, в столице Азербайджана открылся Международный форум Низами Гянджеви на тему «Низами Гянджеви: мост между культурами».

Мероприятие организовано министерством культуры Азербайджана совместно с Исполнительной властью города Баку в рамках Года Низами Гянджеви.

В работе форума примут участие более 40 ученых, деятелей науки, экспертов, изучающих творчество Низами Гянджеви, из 15 стран мира.

На форуме принято совместное коммюнике.

По сообщению Report, документ был представлен заместителем министра культуры Эльнуром Алиевым.

В документе, в частности, говорится:

«Мы, участники Международного форума Низами Гянджеви на тему” Низами Гянджеви: мост между культурами», собрались в Баку, чтобы отметить 880-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Низами Гянджеви, а также засвидетельствовать почтение его литературному наследию.

Мы выражаем признательность правительству Азербайджана за усилия, направленные на сохранение и пропаганду богатого философского и литературного наследия Низами Гянджеви. В этой связи особо хотелось бы отметить распоряжение Президента Азербайджана Ильхама Алиева об объявлении 2021 года “Годом Низами Гянджеви”. Мы также приветствуем инициативу Министерства культуры организовать этот форум в Баку.

Мы признаем, что бессмертные идеи и ценности гениального Низами не только вдохновляли таких выдающихся поэтов и мыслителей Востока, как Мёвлана Джалаладдин Руми, Юнус Эмре, Амир Хосров Дехлеви, Абд ар-Рахман Джами, Алишер Наваи и Мухаммед Физули, но и оказали влияние и на формирование литературно-поэтических традиций, развитие философской, социально-культурной и политической жизни в регионе.

Идеи Низами Гянджеви вне времени и пространства.

Учитывая, что большое культурное и богатое философское наследие Низами находит отражение и в современном мире, участники форума предлагают регулярно проводить подобное мероприятие в Азербайджане».

Отметим, что форум продлится до 26 ноября.