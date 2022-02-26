Мы поддерживаем территориальную целостность Украины.
Об этом было сказано на акции, которую представители общественности провели перед посольством Украины в Баку, сообщает Оху.аз.
Мероприятие было организовано Объединенной диаспорой азербайджанцев Украины (UABD).
Председатель организации Хикмет Джавадов напомнил, что Украина всегда поддерживала Азербайджан.
«Во время 44-дневной Отечественной войны Украина поддерживала АР на международной арене. И мы сегодня рядом с Украиной», — сказал он.
В завершение участники акции исполнили государственный гимн Украины.