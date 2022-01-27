Кулинарное сообщество Azeri Home Chef готовится к очередному гастрономическому празднику. На этот раз кулинары–любители во главе с создателем и бессменным руководителем сообщества Фахрандой Гасанзаде отметят Всемирный день Нутеллы (World Nutella Day).

Фестиваль в честь вкусного лакомства в Азербайджане пройдет впервые. Кулинары и любители нутеллы соберутся на фестивале 5 февраля в Event Hall на территории Sea Breeze.

«Сегодня этот праздник получил международное признание. Бренд Nutella, известный во всем мире и сверхпопулярный в первую очередь среди детей, обеспечил себе почетное место в списке всемирных праздников практически сразу. Особенность этого события в том, что изначально его инициатором выступили сами же поклонники всемирно известной шоколадно-ореховой пасты», — рассказывает Ф.Гасанзаде #.

В рамках мероприятия состоится традиционный для всех мероприятий Azeri Home Chef кулинарный конкурс среди взрослых I Love Nutella, а также конкурс рисунка для детей I draw Nutella и конкурс стихов Nutella love.

Оценивать мастерство и креатив участников будут известные художники, шеф–повара, кондитеры и учителя.

Гостей ждет насыщенная развлекательная программа, а также мастер-класс по приготовлению вкуснейшего десерта из нутеллы от известного шефа, праздничная атмосфера, викторина и мн.др.