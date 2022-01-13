«В рамках полномочий «Азеригаз» предпринимателям будет оказана помощь в решении их проблем и предложений». Об этом заявил заместитель генерального директора по продажам ПО «Азеригаз» Рашад Джавадов во время встречи с субъектами предпринимательства в городе Загатала в рамках акции «Открытый микрофон».

Выступившие предприниматели попросили изучить структуру задолженности за потребленный ими природный газ. Другие же предприниматели поблагодарили руководство производственного объединения за оказанную поддержку в погашении образовавшегося долга.

В акции наряду с предпринимателями приняли участие жители сел Чобанколь, Юхары Чардахлар, Сувагиль, 3-го Тала и нового жилого массива, возведенного на территории города. Они попросили газифицировать территорию, где они живут.

Во встрече также приняли участие другие руководящие лица «Азеригаз», члены Общественного совета, созданного при производственном объединении, представители Агентства по развитию малого и среднего бизнеса. Предпринимателям и гражданам на месте были даны разъяснения по всем поступившим обращениям. Все обращения были зарегистрированы для представления генеральному директору «Азеригаз» Руслану Алиеву. Поступившие заявки будут рассматриваться на основании решений гендиректора.