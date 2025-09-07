Отмечается, что с этой целью в Армению через КПП направится турецкая делегация во главе со спецпредставителем по нормализации отношений Сердаром Кылычем. На переговорах могут быть приняты решения для нормализации отношений между странами, чиновники могут обсудить и реализацию ранее принятых решений.