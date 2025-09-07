Армения и Турция на следующей неделе проведут первую встречу по вопросу функционирования пограничного КПП Маргара-Алиджан, сообщает турецкий телеканал NTV со ссылкой на диписточник.
Отмечается, что с этой целью в Армению через КПП направится турецкая делегация во главе со спецпредставителем по нормализации отношений Сердаром Кылычем. На переговорах могут быть приняты решения для нормализации отношений между странами, чиновники могут обсудить и реализацию ранее принятых решений.
В ходе предыдущих встреч армянский спецпредставитель, вице-спикер парламента Рубен Рубинян и Кылыч договорились о возобновлении грузовых авиарейсов, подготовке инфраструктуры для открытия границы. Также они достигли соглашения об упрощении визовых процедур для владельцев дипломатических паспортов и разрешении на переход границы для граждан третьих стран, но эти решения пока остаются на бумаге.