В Азербайджане выявлено еще 3 случая заражения коронавирусом.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

За прошедшие сутки не выявлено ни одного случая смерти от коронавируса. До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 831 735 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 821 386 человек вылечились, 10 272 человека скончались, число активных больных – 77. За прошедшие сутки проведено 714 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 7 611 419 тестов.