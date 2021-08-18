В результате оперативно-розыскных мероприятий, проведенных Главным управлением по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре, были выявлены незаконные действия должностных лиц Сальянской межрайонной психиатрической больницы Министерства здравоохранения Азербайджана.

Как сообщили в Генеральной прокуратуре, были установлены обоснованные подозрения в том, что исполняющий обязанности главного врача больницы, заведующий 1-м психиатрическим отделением Керимов Яшар Малик оглу в здании медучреждения в качестве взятки получил от гражданина Мамедова Сахиба Вафиг оглу (имя условное), который не проходил стационарное лечение в больнице, 800 манатов в обмен на выдачу документа, подтверждающего болезнь, являющуюся основанием для назначения степени инвалидности.

Яшару Керимову предъявлено обвинение по статьям 311.1 (получение взятки) и 313 (служебный подлог) Уголовного кодекса АР, в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, он был отстранен от должности решением суда по представлению прокуратуры.

Пострадавших от незаконных действий Яшара Керимова просят обращаться в контактный центр «161 — горячая линия» Главного управления по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре.