Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев подписал распоряжение «Об учреждении программы «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева».

Об этом передает Report со ссылкой на пресс-службу главы государства.

В документе отмечается, что учрежденные президентом Азербайджанской Республики грантовые программы для обучения граждан государств-членов Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения в высших учебных заведениях Азербайджанской Республики внесли ощутимый вклад в повышение международного авторитета Азербайджана, укрепление сотрудничества в рамках Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения, развитие человеческих ресурсов в дружественных и партнерских странах.

«Переход к следующему этапу в деле предоставления гражданам зарубежных стран образовательных грантов на основе успешного опыта данных программ образовательных грантов, наряду с укреплением международного мира и сотрудничества, окажет позитивное влияние на повышение конкурентоспособности, интернационализацию международной системы высшего образования Азербайджана и расширение географического разнообразия иностранцев, получающих образование в высших учебных заведениях.

Руководствуясь пунктом 32 статьи 109 Конституции Азербайджанской Республики, учитывая исключительную роль основателя современного Азербайджанского государства, гениального политического и государственного деятеля, общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева в обеспечении достойной позиции Азербайджанской Республики в системе международных отношений, в целях оказания поддержки обучению иностранцев в высших учебных заведениях постановляю:

1. Учредить программу «Международный образовательный грант имени Гейдара Алиева» для обучения на подготовительных курсах, ступенях бакалавриата (основного (базового высшего) медицинского образования), магистратуры (резидентуры), докторантуры высших учебных заведений Азербайджанской Республики в соответствии с языком обучения граждан следующих стран:

1.1. стран-членов Организации исламского сотрудничества;

1.2. стран-членов Движения неприсоединения;

1.3. стран, входящих в группу Малых островных развивающихся государств;

1.4. стран, где проживают народы и национальные меньшинства, связанные с нашим народом этническими, историческими и культурными узами.

2. Установить, что образовательный грант, учрежденный частью 1 настоящего Распоряжения:

2.1. предоставляется на 5 (пять) лет начиная с 2024-2025 учебного года по 100 грантов на обучение ежегодно;

2.2. включает плату за обучение за счет Азербайджанской Республики, расходы на визу, регистрацию, проживание в общежитии или аренду жилья, ежедневное питание, обеспечение учебной литературой, пользование транспортом (кроме услуг такси), коммунальные расходы, расходы на медицинскую помощь и поездку лиц, которые получат образовательный грант, в свои страны один раз в год.

3. Кабинету Министров Азербайджанской Республики:

3.1. в двухмесячный срок утвердить порядок предоставления «Международного образовательного гранта имени Гейдара Алиева» и сумму данного образовательного гранта и проинформировать Президента Азербайджанской Республики;

3.2. решить другие вопросы, вытекающие из настоящего Распоряжения.

4. Министерству иностранных дел Азербайджанской Республики совместно с Министерством науки и образования Азербайджанской Республики ежегодно не позднее 1 мая определять квоты для предоставления образовательных грантов по пунктам 1.1-1.4 настоящего Распоряжения (в том числе квоты по странам), критерии отбора кандидатов и на основании этого – список лиц, которые получат образовательный грант.

5. Министерству науки и образования Азербайджанской Республики установить по списку, определенному в соответствии с частью 4 настоящего Распоряжения, высшие учебные заведения Азербайджанской Республики, в которых будут обучаться иностранцы, и начиная с 2024-2025 учебного года обеспечить выплату данным высшим учебным заведениям из государственного бюджета Азербайджанской Республики расходов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Распоряжения.

6. Министерству финансов Азербайджанской Республики принять необходимые меры по предусмотрению в проекте государственного бюджета по соответствующим годам средств, требуемых для финансирования расходов, предусмотренных в пункте 2.2 настоящего Распоряжения».