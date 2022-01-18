В Азербайджане выявлено еще 930 случаев заражения коронавирусом, 703 человека вылечились. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

12 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлено 627 015 фактов заражения коронавирусной инфекцией. 609 480 человек вылечились, 8 541 скончался, число активных больных — 8994.

За прошедшие сутки проведено 8 566 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 6 019 327 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 29 596 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 3 044, вторую дозу получили 3 504, бустерную дозу – 23 048 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 11 701 685, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5 203 374, вторую дозу получили 4 717 982, бустерную дозу – 1 780 329 человек.