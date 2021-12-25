В Азербайджане призывники, которые будут отправлены на действительную срочную воинскую службу в январе 2022 года, проинформированы Госслужбой по мобилизации и призыву на военную службу (ГСМПВС) о назначении на места службы в ВС посредством sms-cообщений.

Об этом сообщили в ГСМПВС.

Граждане могут уточнить воинскую часть и род войск, в которых они будут проходить службу, введя необходимые сведения в подразделе «Сведения о месте прохождения военной службы призывниками, призванными на действительную военную службу» раздела «Электронная служба» официального сайта ГСМПВС. Кроме того, получить информацию о призыве на военную службу можно отправив с мобильного телефона номер удостоверения личности (а в удостоверениях личности нового поколения — серию и номер без пробела) на номер 9100.

Призывникам рекомендуется сохранять активными номера мобильных телефонов, указанных ими при регистрации в местном штабе, отделах и частях ГСМПВС. Отметим, что служба информирования призывников на интернет-сайте госслужбы активируется ежегодно перед началом призыва — в конце декабря, марта, июня, сентября.

Согласно распоряжению Президента Азербайджана Ильхама Алиева от 23 ноября 2021 года «О призыве граждан Азербайджана на срочную действительную военную службу и увольнении в запас военнослужащих срочной действительной военной службы с 1 по 30 января 2022 года», объявлен призыв на срочную действительную военную службу граждан Азербайджана 2004 года рождения, которым ко дню призыва включительно исполнилось 18 лет, а также 1987-2003 годов рождения, в возрасте до 35 лет, не прошедших срочную действительную военную службу, не имеющих права отсрочки от призыва на срочную действительную военную службу или не освобожденных от призыва на срочную действительную военную службу в Вооруженных силах Азербайджанской Республики.