В Азербайджане ожидается резкое ухудшение погодных условий

Национальный департамент гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов распространил предупреждение в связи с ожидаемыми изменениями погодных условий.

Согласно сообщению, со 2 апреля по первую половину дня 3 апреля в Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются нестабильные погодные условия, временами дожди.

На отдельных территориях осадки могут принять интенсивный характер. Со второй половины дня 2-го апреля до первой половины дня 3 апреля скорость северо-западного ветра составит 15-20 м/с, временами 23 м/с.

В районах Азербайджана со второй половины дня 1 апреля ожидаются изменения погодных условий, до вечерних часов 4 апреля будут нестабильные погодные условия, ожидаются переменные осадки. На некоторых участках осадки примут интенсивный характер, в горных территориях возможен снег. Со второй половины дня 2-го апреля по дневные часы 3-го апреля скорость западного ветра временами достигнет 15-20 м/с, местами 23 м/с.

Уровень рек может подняться.