В Азербайджане объявлено количество избирателей.

Как сообщает Report, об этом сообщил председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Мазахир Панахов на сегодняшнем заседании.

По его словам, в Азербайджане насчитывается 6 334 178 человек, имеющих право голоса: «Из них 3 005 121 человек — мужчины (47,44%), а 3 329 057 человек — женщины (52,56%)».

Самым пожилым избирателем в стране является жительница Агдашского района Набиева Бари Шамы гызы, 1900 года рождения.

Председатель ЦИК сообщил, что самому старшему избирателю-мужчине 108 лет: «Это Ибрагимов Хилал Иса оглу, 1915 года рождения».

Процесс уточнения списка избирателей начался в январе.