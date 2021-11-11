В Азербайджане выявлено еще 1 774 случая заражения коронавирусом, 2 365 человек вылечились.

Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба при Кабинете Министров.

30 пациентов с коронавирусом скончались.

До сегодняшнего дня в Азербайджане выявлен 554096 случаев заражения коронавирусной инфекцией, из них 516013 человека вылечились, 7372 скончались, число активных больных – 30711.

За прошедшие сутки проведено 11 350 тестов на выявление новых случаев инфицирования коронавирусом, за прошедший период проведено 5 321 217 тестов.

За последние сутки в Азербайджане были вакцинированы от коронавируса (COVID-19) 42 265 человек. За день число получивших первую дозу вакцины составило 5 988, вторую дозу получил 11 981 человек, бустер-дозу получили 24 296 человек.

Общее число вакцинированных в стране составляет 9983606, общее число получивших первую дозу вакцины составляет 5007657, вторую дозу получили 4454456 человек, бустер-дозу получили 521493 человека.