Легендарный кулинар азербайджанского происхождения Сталик Ханкишиев дарит поездку в Баку, на Фестиваль азербайджанской кухни, сообщает #.

В этой связи он анонсировал конкурс, победители которого и получат главный приз – поездку в Баку и участие в конкурсе. Состязание рассчитано на кулинарных блогеров, имеющих свой популярный канал в YouTube.

«Главный приз — поездка в Баку и один из прекраснейших уголков Азербайджана, где и пройдет большой международный кулинарный фестиваль! Обещаю, что приятные впечатления останутся с вами на всю жизнь, а ролики, которые вы снимете там, станут очень популярными на ваших каналах! Кроме того, вы получите множество новых подписчиков — ведь о вас узнают десятки тысяч зрителей этого конкурса и весь Азербайджан. Разумеется, этот конкурс только для гостей Азербайджана, если вы азербайджанцы, или даже просто родились в Азербайджане, а сейчас живете в какой-то другой стране — давайте дадим возможность побывать на нашей родине другим людям. Проявите свои самые лучшие черты характера — уступите гостям!», — обратился Сталик Ханкишиев к своим подписчикам, отметив, что в конкурсе имеют право участвовать «люди с чистой совестью из любой страны!».

Он также подчеркнул, что победители получат всю необходимую поддержку для перелета в Азербайджан, включая, при необходимости, визу и билеты:

«Авиакомпания AZAL привезет вас почти из любой точки мира — вам надо только самостоятельно доехать до ближайшего крупного аэропорта! В Азербайджане для вас все будет абсолютно бесплатно!», — сообщил кулинар.

Первый этап конкурса пройдет 5-6 марта 2022 года.

Условия конкурса очень просты: кулинар у себя дома, в привычной обстановке готовит блюда азербайджанской кухни, выставляет этот процесс на своем канале в YouTube и отправляет ссылку на контент Салику Ханкишиеву, который на правах организатора рассмотрит технический и творческий процесс приготовления и вынесет решение относительно авторов лучших работ.

«В прошлый раз, когда я объявлял этот конкурс, у меня было примерно 200 000 подписчиков, а теперь вас два миллиона! И я боюсь, что конкурс с таким количеством участников окажется непосильно большим! Самое главное, чтобы эти люди умели снимать ролики и не стеснялись видеокамеры! Давайте сделаем этот конкурс максимально интересным — все зависит только от нас!», — призывает Ханкишиев распространять ролик с анонсом конкурса в соцсетях.

Анонс конкурса здесь: