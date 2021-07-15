Кабинет министров внес изменения в «Правила увековечения имени шехида и применения льгот семьям шехидов».

Как сообщает АПА, согласно действующим правилам, с целью увековечения имени шехида местные районные (городские) органы исполнительной власти могут устанавливать бюсты шехидов, дважды удостоившихся звания Национального героя Азербайджана.

Согласно поправке, удалено условие «дважды». Таким образом, местные районные (городские) органы исполнительной власти смогут устанавливать бюсты шехидов — национальных героев Азербайджана. Также будут установливаться бюсты героев Отечественной войны Азербайджанской Республики.

До сих пор местные районные (городские) органы исполнительной власти присваивали улицам, площадям имена шехидов, являющихся национальными героями Азербайджана, а также награжденных за бои за Родину не менее чем двумя орденами, ходатайствовали перед Кабинетом Министров Азербайджанской Республики о присвоении их организациям, предприятиям, военным и гражданским кораблям.

Согласно изменениям, имена шехидов-героев Отечественной войны также будут присваиваться улицам, площадям, местные органы исполнительной власти районов (городов) будут ходатайствовать перед Кабинетом Министров Азербайджанской Республики о присвоении их имени организациям, предприятиям, военным и гражданским кораблям.

Отменено также условие о награждении шехидов как минимум двумя орденами для увековечения их памяти.