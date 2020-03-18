В Австралии создали прототип вакцины от коронавируса нового типа

Ученые из Квинслендского университета (Австралия) создали первый вариант вакцины от коронавируса нового типа и приступили к лабораторному тестированию. Об этом пишет пресс-служба университета.

По словам профессора университета Петера Хоя, первый прототип вакцины ученые создали в рамках специального проекта быстрого реагирования и обеспечения готовности к эпидемиям (CEPI). «Мы приступили к важному этапу лабораторных испытаний нового препарата, в ходе которых надеемся подтвердить, что он безопасен и может формировать эффективный иммунный ответ на вторжение вируса», — сказал Хой.

Ученые отмечают, что первичные лабораторные тестирования подтвердили эффективность препарата. К середине года они планируют начать клинические испытания новой вакцины в одной из больниц Брисбена. Если в результате эффективность вакцины подтвердится, то ее можно будет запустить в промышленное производство.(ТАСС)