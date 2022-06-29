В Ашгабаде начался VI Саммит глав прикаспийских государств.

Как сообщает АПА, в саммите принимают участие лидеры каспийской «пятерки» — Президент Туркменистана Сердар Бердымухамедов, Президент Азербайджана Ильхам Алиев, Президент Ирана Ибрахим Раиси, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Президент России Владимир Путин.

Участники встречи обсудят вопросы сотрудничества между прикаспийскими государствами.

Главы государств также обменяются мнениями по актуальным вопросам международной и региональной повестки.

В рамках VI Саммита запланированы двусторонние переговоры глав прикаспийских государств.