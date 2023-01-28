В Армении планируется внедрение института женской добровольной срочной воинской службы, заявил премьер республики Никол Пашинян.

«В ближайшем будущем мы планируем ввести в Республике Армения совершенно новый институт женской добровольной срочной воинской службы», — говорится в его послании в связи с отмечаемым в стране 28 января днем армии.

По его словам, правительство Армении предприняло широкомасштабные реформы в армии, цель которых — сделать каждого солдата и офицера более профессиональным.

«В основе этих реформ лежат реформы военного образования, которые также находятся на стадии реализации. В настоящее время мы инициируем создание офицерской старшей школы, которая, по нашему представлению, будет образовательным центром, отвечающим лучшим современным стандартам, и станет кузницей для формирования нового офицерского класса», — отметил Пашинян.

Он также сообщил, что принимаются меры по оснащению армии современным вооружением и техникой.