В Аргентине разбился санитарный самолет

Санитарный самолет Learjet-35, на борту которого находились четыре человека, разбился при посадке в ночь со вторника на среду в городе Эскель (провинция Чубут) на юге Аргентины. Об этом в среду сообщила газета La Nacion со ссылкой на Управление по безопасности на транспорте.

Как отметило издание, помимо двух пилотов, в самолете, вылетевшем из Буэнос-Айреса, находились врач и медсестра, которые должны были перевезти в столицу трехлетнего мальчика с заболеванием сердца. В настоящий момент выясняется, удалось ли выжить кому-нибудь из них в результате инцидента.

Основной причиной катастрофы, вероятно, стал сильный туман, указала газета. Видимость в районе аэропорта Эскеля, расположенного в предгорьях Анд, составляла всего 100 метров. (ТАСС)

| 2020-05-06T10:35:52+00:00 6 мая 2020, 11:29|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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