В Анкаре продолжатся турецко-российские переговоры по Идлибу

В Анкаре сегодня продолжатся турецко-российские переговоры по Идлибу, сообщает Агентство Анадолу.

Третий день переговоров стартует в 16:00 (17:00 по бакинскому) в здании МИД Турции.

Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Ранее делегации провели два тура переговоров в Анкаре и Москве.

Делегации двух стран встречались накануне и в предыдущий день, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.

| 2020-02-28T15:59:35+00:00 28 февраля 2020, 16:46|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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