В Анкаре продолжатся турецко-российские переговоры по Идлибу

В Анкаре сегодня продолжатся турецко-российские переговоры по Идлибу, сообщает Агентство Анадолу.

Третий день переговоров стартует в 16:00 (17:00 по бакинскому) в здании МИД Турции.

Турецкую делегацию на переговорах возглавляет замглавы МИД Седат Онал, российскую — спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замглавы МИД Сергей Вершинин.

Ранее делегации провели два тура переговоров в Анкаре и Москве.

Делегации двух стран встречались накануне и в предыдущий день, чтобы обсудить ситуацию в Идлибе.