В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

В Алма-Ате задержали двух экстремистов, сообщила пресс-служба Комитета национальной безопасности (КНБ).
Это произошло 14 февраля, по решению суда подозреваемые арестованы.

«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в пресс-релизе.

По материалам следствия, мужчины готовили атаки на территории республики, в том числе в местах массового скопления людей.
| 2020-02-18T10:38:05+00:00 18 февраля 2020, 11:05|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

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