В Алма-Ате задержали планировавших теракты экстремистов

«В ходе следственных действий по месту их проживания изъяты самодельное взрывное устройство с поражающими элементами, компоненты для его изготовления, холодное оружие, смартфоны с фото- и видеосъемкой предполагаемых объектов для нападения», — говорится в пресс-релизе.