Массовые протесты против руководства захватившего власть в Афганистане радикального движения «Талибан» проходят в городе Меймене, административном центре провинции Фарьяб на севере страны.

Как перелает ТАСС, об этом сообщило местное агентство Peshgo со ссылкой на источники в регионе.

Поводом для протестов послужил арест талибами в городе Мазари-Шариф (провинция Балх) полевого командира радикалов Махдума Алама, являющегося этническим узбеком. В связи с этим представители узбекской общины Меймене вышли на улицы и стали требовать от руководства «Талибана» немедленного освобождения Алама.

По информации агентства, целый ряд недавно назначенных радикалами функционеров-пуштунов, включая губернатора Фарьяба, руководителя разведки, а также начальника службы безопасности, были вынуждены покинуть указанный населенный пункт. Демонстранты присваивают себе оставленные в городе оружие и военную технику.

Протестующие выдвинули ультиматум руководству «Талибана», согласно которому Фаряб перестанет подчиняться радикальному движению, если Алам не будет отпущен на свободу в течение сегодняшнего дня.