В Афганистане президент и его главный оппонент подписали договор о сотрудничестве

Президент Афганистана Ашраф Гани и его основной политический оппонент Абдулла Абдулла подписали в воскресенье соглашение о взаимодействии и разделении властных полномочий в стране. Об этом сообщил афганский телеканал 1TV.

Согласно договору, Абдулла возглавит Высший совет по национальному примирению. Указывается также, что его сторонники займут несколько министерских постов.

Как в свою очередь уточнило афганское агентство Khaama Press, представители команды Абдуллы получат около половины министерских портфелей.

В начале мая агентство Pajhwok проинформировало, что Гани и бывший премьер-министр Абдулла договорились о рамках политического соглашения. Оппоненты выразили намерение урегулировать разногласия для преодоления возникшего после президентских выборов кризиса в стране.

| 2020-05-17T16:15:59+00:00 17 мая 2020, 17:58|1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд6 Звезда7 Звезда8 Звезда9 Звезда10 Звезда (Пока оценок нет) Загрузка...|

Новости по теме:

В рубрике

Copyright 2018 © Зеркало
FacebookTwitterRss