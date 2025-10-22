Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана «Фидес» и ее главный оппонент – партия «Тиса» – в четверг проведут конкурентные демонстрации, которые, вероятно, соберут сотни тысяч людей и фактически начнут предвыборную кампанию.

Об этом сообщило агентство АР.

С приближением запланированного на апрель голосования премьер-министр Виктор Орбан, который по большинству опросов отстает от своего главного соперника Петера Мадяра, стремится использовать массовую акцию для мобилизации сторонников.

Петер Мадяр – бывший соратник Орбана по партии «Фидес», который в прошлом году стремительно набрал популярность среди избирателей – надеется направить недовольство населения властью в масштабный политический митинг и одновременно антиправительственный протест.

Аналитики будут внимательно следить за количеством и настроением участников, видя в этом индикатор изменений в глубоко поляризованной политической среде страны.

Обе демонстрации, которые завершатся выступлениями Орбана и Мадяра, приурочены к 69-й годовщине подавленного антисоветского восстания 1956 года. Эта дата традиционно является символом борьбы венгров против советского господства, однако теплые отношения Орбана с Кремлем и его противоречивая политика в отношении Украины в последние годы кардинально изменили позицию Будапешта в отношении Москвы.