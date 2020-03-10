В 2019 году вдвое вырос экспорт немецких вооружений в Турцию

В 2019 году правительство Германии утвердило 187 заявок на экспорт вооружений в Турцию на общую сумму 31,6 миллиона евро. Этот показатель более чем вдвое выше, чем годом ранее, сообщило во вторник, 10 марта, dpa со ссылкой на ответ МИД ФРГ на запрос фракции Левой партии в бундестаге.

При этом боевое оружие Анкаре в прошлом году не поставлялось. После начала осенней военной операции Турции на севере Сирии число утвержденных поставок вооружений значительно сократилось, но Берлин не отказался от них полностью, указывается далее. После 9 октября правительство ФРГ утвердило пять таких заявок на общую сумму 3,1 миллиона евро. В 2018 году немецкие власти одобрили 58 поставок вооружений Анкаре на сумму 12,9 миллиона евро. (DW)