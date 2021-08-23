Соединенные Штаты Америки осуждают недавнюю эскалацию на международной границе между Арменией и Азербайджаном.

Госдепартамент США призывает стороны соблюдать обязательства по прекращению огня и незамедлительно принять меры для ослабления напряженности.

«Соединенные Штаты призывают как можно скорее вернуться к субстантивным переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ для достижения долгосрочного политического урегулирования конфликта», — об этом говорится в заявлении Госдепартамента США в ответ на запрос ИА Арменпресс.

Сохраняющаяся напряженность на армяно-азербайджанской границе, по мнению Вашингтона, подчеркивает тот факт, что только при всеобъемлющем урегулировании всех нерешенных вопросов можно будет нормализовать отношения между двумя странами и позволить людям в регионе жить в мире друг с другом.

То есть, в очередной раз высказывается мнение о необходимости вовлечения МГ ОБСЕ в процесс урегулирования армяно-азербайджанских отношений. На сей раз со стороны Вашингтона – в ответ на вопрос армянского агентства. Вообще-то, повторение этой мантры приобрело характер регулярности сразу после войны и продолжается, как видим, до сих пор, то есть, уже 9 с лишним месяцев. Причем, позицию эту разделяют все страны-сопредседатели – подобные речи из уст первых лиц можно слышать и во Франции, и в России.

На что тут делается расчет, понять непросто. Ведь официальный Баку с самого конца войны четко обозначил свою позицию – если МГ ОБСЕ и вернется в процесс нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном (а вовсе не в обсуждения будущего статуса Нагорного Карабаха – на эту тему Баку говорить вообще отказывается с кем бы то ни было), то только в роли некоего вспомогательного инструмента, способного помочь нашим народам поскорее создать меры доверия на взаимной основе.

Быть может, Вашингтон, Париж и Москва полагаются на принцип «капля камень точит», и надеются со временем склонить руководство Азербайджана к обсуждению политического будущего той части Карабаха, контроль над которой держат сейчас российские военные? Насколько это продуктивно? Есть ли вероятность, что с помощью каких-то рычагов давления Баку можно вынудить согласиться на возвращение прежнего формата и темы переговоров?

На эти вопросы # ответили известные эксперты.

Александер Рар, профессор Института Международной Политики WeltTrends (Потсдам, ФРГ):

— Я честно не думаю, что ОБСЕ и Минская группа каким-то образом еще могут серьезно влиять на процессы вокруг Нагорного Карабаха, на примирение или усмирение конфликтующих сторон. Время прошло, 30 лет эта платформа ОБСЕ заседала и ничего толком не сделала. Поэтому сейчас Азербайджан надеется на усиление влияния такой державы как Турция в регионе. И Россия тоже понимает, что ей нужно будет совсем по-другому договариваться с Азербайджаном, но в то же самое время удерживать Армению в своей орбите.

Не исключено, что Запад сейчас, после своего поражения в Афганистане и на Ближнем Востоке, теряет все больше и больше влияния на Южном Кавказе. Там усиливают позиции совсем другие игроки. Это Иран, это Китай. Пока молча, но через свою инициативу Шелкового пути Китай уже находится в регионе. И Россия, которая сейчас будет скорее ориентироваться на сотрудничество с евразийскими странами, чем с Западом.

Расим Мусабеков, политолог, депутат Милли Меджлиса:

— Часто в дипломатической практике говорят что-то для того, чтобы что-то сказать. Президент Азербайджана Ильхам Алиев, когда принимал сопредседателей Минской группы сразу же по завершении военных действий, высказал всё, что он и вся наша общественность думает о бесплодных четвертьвековых усилиях этой посреднической структуры ОБСЕ. Им было сказано, что если МГ есть что предложить, то пусть сформулируют и изложат на бумаге. Если в их предложениях будут конструктивные и приемлемые идеи, то с ними начнут работать на уровне МИД.

Но пока, кроме призывов встретиться и начать диалог под эгидой сопредседателей МГ, ничего внятного не звучит. Ну, пусть призывают, если им больше нечего делать. Тем временем Азербайджан с участием России ведет диалог по оставшимся неисполненными пунктам Трехстороннего заявления в части открытия коммуникаций, делимитации границы. Баку предложил армянам заключить мирный договор и нормализовать отношения в соответствии с международным правом и практикой.

Заставить Баку участвовать в бесплодных переговорах в формате МГ, а тем более, рассматривать и обсуждать вопросы неприемлемые, не соответствующие переменам, произошедшим по итогам 44-дневной войны, никто не в силах.

Михаил Нейжмаков, ведущий аналитик Агентства политических и экономических коммуникаций (Москва):

— В предыдущие годы в конце лета-начале осени, как правило, происходила активизация усилий государств-посредников по нагорно-карабахскому урегулированию. Это одна из причин (хотя и не единственная), почему тема переговоров в формате Минской группы также стала звучать чаще. Кроме того, напряженность в отношениях Баку и Еревана заставляет США и Францию чаще обозначать внимание к проблеме. Для французского руководства обращение к теме Минской группы – еще и повод для Эммануэля Макрона и его команды продемонстрировать активную внешнеполитическую работу на фоне приближения президентской кампании 2022 года.

Другое дело, что сейчас внимание ведущих международных игроков, в значительной степени, будет отвлечено на ситуацию вокруг Афганистана, поэтому и реальное давление на Баку по поводу активизации переговоров под эгидой Минской группы может быть чуть менее интенсивным, чем если бы афганского фактора не было.

В ближайшее время возрастание роли Минской группы возможно. Но стоит учитывать, что, например, такой важный вопрос, как делимитация армяно-азербайджанской границы, и в Ереване, где регулярно апеллируют к роли МГ ОБСЕ, пока предлагают рассматривать отдельно (хотя сопредседатели Минской группы затрагивали и эту проблему в своих заявлениях). Можно вспомнить, например, недавнюю реплику секретаря Совбеза Армении Армена Григоряна, что «демаркация и делимитация границы…будут происходить вне карабахского вопроса, для карабахского вопроса есть…формат сопредседателей МГ ОБСЕ».

Виталий Арьков, российский политолог, основатель экспертно-аналитической сети PolitRUS:

— По итогам Второй Карабахской войны Баку получил контроль над значительно большими территориями, чем подразумевалось т.н. Мадридскими принципами и планом Лаврова, хотя в целом можно говорить о том, что последний таки был реализован, но из-за самоубийственной политики Еревана не мирным, а военным путем.

И если о статусе оккупированных районов вокруг т.н. самопровозглашенной НКР давно было все четко определено – вернуть Баку безо всяких дополнительных условий, получив лишь «пуповину» в виде узкого Лачинского коридора, то статус самого региона компактного проживания лиц армянской национальности оставался предметом диалога. С чем до событий осени 2021 года соглашался и официальный Баку.

Трехсторонние документы от ноября 2020-го и января 2021 года в определенной степени этот статус очерчивают: международно признанная территория Азербайджана, где в силу объективных причин размещены миротворческие силы России и де-факто действуют законы Армении.

Объективными причинами является армянское население региона, которое в подавляющем большинстве своем не согласно становиться гражданами Азербайджана или добровольно покидать регион. В такой ситуации сложно представить возвращение в регион азербайджанских беженцев и их потомков, как и установление там де-факто контроля Баку.

Документом от 9/10 ноября 2020 года оговорен пятилетний срок нахождения в регионе российских миротворцев, но уже сейчас понятно, что в свете описанных выше причин, он будет пролонгирован, и не раз. По имеющейся у меня информации, данный аспект и ряд других, четко оговорены за рамками протокольного Трехстороннего заявления.

Иными словами, есть основания полагать наличие между Москвой и Баку соглашения о размещении на данной территории российских военных, и обязательства Еревана вывести оттуда все свои подразделения с полным расформированием т.н. Армии обороны Нагорного Карабаха и демилитаризацией местного армянского населения.

Т.е. азербайджанский район компактного проживания лиц армянской национальности в обозримой перспективе должен перестать представлять угрозу безопасности соседним полновесным азербайджанским районам. А размещенный там российский военный контингент при этом официально сохраняет устраивающий в нынешней ситуации Москву и Баку статус миротворческих сил.

На мой взгляд, следующим шагом после вывода всех армянских военных из Нагорного Карабаха должно стать реформирование органов местной власти. Понятно, что объективно они не станут частью азербайджанской вертикали власти, однако должны быть упразднены все атрибуты «НКР» и заменены на нейтральные. Вместо «Президента НКР» — глава администрации Нагорного Карабаха и т.д., а избираться/назначаться на должности в органах власти должны люди, не являющиеся военными преступниками, согласно законам Азербайджана.

Если руководство Азербайджана, ввиду объективно сложной и пока мирно неразрешимой ситуации с полным возвращением Нагорного Карабаха под свой контроль, выбрало нулевой вариант, то армянская сторона должна высоко ценить подобные такие шаги и идти на ответные, заменяя граничащую подчас с безумством гордыню на здравый смысл.