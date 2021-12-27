На фоне активизировавшейся в условиях пандемии инфляции в стране под занавес года развернулся традиционный процесс индексации пенсий, социальных пособий и зарплат.

По мнению профильных чиновников и депутатов, эти повышения обязательно усилят социальную поддержку граждан. Как считает председатель комитета по аграрной политике Милли Меджлиса Таир Рзаев, новый пакет соцподдержки на следующий год охватит множество наших граждан и являет собой примат государственной политики. «Граждане с большим одобрением встретили эти распоряжения, оценив их как заботу главы государства. Повышение зарплат улучшит социальное положение людей», — заметил он.

«Повышение минимальной зарплаты до 300 манатов, а также зарплат, регулируемых по Единой тарифной сетке, в соответствии с распоряжениями Президента Азербайджана послужит повышению социального благосостояния граждан», — сообщил местным СМИ депутат Азер Бадамов.

По мнению самих граждан, грядущую с января индексацию давно уже «съела» инфляция, бушевавшая с начала года. Впрочем, такое мнение разделяют и независимые экономисты. Как сказал в беседе с # экономист Натиг Джафарли, по официальным данным, цены на продовольствие выросли за год на 14,9 процентов: «Но, опять же, речь про официальные данные, а по неофициальным оценкам продуктовая инфляция у нас доросла до 30 процентов. А поскольку население нашей страны тратит на продукты питания около 52 процентов своих доходов, сие означает, что рост заработной платы в следующем году будет просто-напросто «съеден» инфляцией истекающего года».

Конечно же, повышение зарплат, пенсий и социальных пособий не может не радовать, но если правительство не угомонит растущие цены, все эти надбавки никак не скажутся на реальных доходах, уверен экономист:

«Между тем правительство в достатке располагает экономическими и административными инструментами для борьбы с инфляцией, а также понижения регулируемых правительством тарифов на дизельное топливо, бензин, воду, газ и электричество. Оно может поработать над дифференциацией налогов и таможенных пошлин, достижением конкурентной среды на местном рынке. Поскольку без перечисленных мер глобальный ценовой рост будет подстегивать цены на нашем рынке. Проще говоря, если мы не преодолеем внутренние хронические проблемы, побороть заносимую инфляцию и обнищание населения будет невозможно».

В свою очередь экономист Неймат Алиев заметил, что повышение зарплат и пенсий в стране не дотягивает до уровня подорожания:

«Одно только подорожание импорта обошлось населению в 3,4 млрд манатов, — подсчитал аналитик. – При этом в следующем году заработные платы, пенсии, социальные выплаты повысят лишь на 1,4 млрд манатов. Но кто компенсирует разницу в 2 млрд манатов?».

Так, по данным Госкомтаможни, в январе-ноябре этого года было импортировано товаров на 10,4 млрд долларов. Госкомстат сообщил, что цены на импортные товары выросли на 21,4 процента. При этом расчеты, основанные на этих двух показателях, показывают, что импорт на сумму 10,4 млрд долларов подорожал на 1,8 млрд долларов, пояснил экономист: «Конвертируя доллары в манаты по официальному курсу ЦБ, получаем 3,1 млрд манатов. Таким образом, только из-за подорожания импортных товаров населению за 11 месяцев текущего года пришлось потратить дополнительно 3,1 млрд манатов. К концу года этот убыток увеличится до 3,4 млрд манатов. Очевидно же, что текущего повышения недостаточно даже для покрытия 43 процентов вызванных подорожанием импорта потерь», — поделился подсчетами Алиев.