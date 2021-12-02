Передовой институт повышения эффективности частных фермерских хозяйств – аграрное страхование внедряется у нас при посредничестве международных финансовых структур уже не первый год, а результаты все еще оставляют желать лучшего.

Загвоздка в том, что для эффективности этого предприятия следует учитывать специфику отрасли в каждой отдельно взятой стране, считают эксперты, апеллируя к ключевому условию развития сельского хозяйства, проще говоря, готовности этой сферы принять ростки инновационных задач международных институтов. Словом, идея страхования фермера в нашей стране должна учитывать нюансы становления этой отрасли, а они у нас весьма специфичны.

При этом в местных условиях Агропром до сих пор является сферой, где ведение предпринимательской деятельности сопряжено с большим числом рисков, в том числе — погодных. И это не удивительно, говорит в беседе с # специалист этой отрасли Фуад Ализаде, ведь зависят наши фермеры не только от человеческого фактора и уровня мировых цен на различные виды сырья. Многое в этом деле варьирует от капризов природы, а потому сельскохозяйственное страхование можно назвать необходимой и крайне востребованной на данный момент услугой.

Между тем Фонд аграрного страхования отчитался по результатам первых трех кварталов этого года, информируя при этом о количестве страховых взносов, но скромно умалчивая страховые выплаты. По данным ведомства, на долю скотоводства приходится 84% страховых взносов, при этом с начала года застраховано 14 667 голов крупного рогатого скота. Предметом страхования, согласно решению правительства, пока являются лишь коровы и буйволицы молочного направления. Отмечается, что собственники и пользователи сельскохозяйственных земель выплатили страховым компаниям с начала года 638 тыс. манатов на страховку 17 249 га посевных площадей.

Льготной страховкой на сегодняшний день охвачено 14 видов сельскохозяйственных культур и многолетних насаждений, а общая площадь страхуемых сельскохозяйственных земель превышает 1,3 млн га. Услугами ФАС могут воспользоваться и лица, занимающиеся аквакультурами. Таких субъектов хозяйствования в Азербайджане немало. Однако до сих пор ни один из них не страховал свое хозяйство. Всего в этом году по подписанным договорам (общее число не раскрывается) ФАС взял на себя страховой риск на общую сумму 74,5 млн манат. Примечательно, что на средства госбюджета финансируется 50% страхового взноса аграриев.

Стоит сказать, что страхование сельского хозяйства до настоящего момента является одной из самых неохваченных отраслей. Отчасти это происходит из-за отсутствия определенной культуры, отчасти — из-за того, что не рассчитаны риски страховщика и страхователя, существуют сложности в определении страховой суммы, требующие от страховщика специальных знаний. В большинстве случаев эти особенности приводят к завышению страховых тарифов, что для предпринимателей, конечно же, является неприемлемым. Эти и прочие вопросы, связанные с развитием рынка сельхозстрахования, многие годы решались при поддержке международных институтов.

Доктор экономических наук, профессор Муслим Ибрагимов сообщил в беседе с нами, что специфика заключается в большой чувствительности фермеров к доходности производства тех или иных видов продукции, и это обстоятельство естественным образом отражается на их специализации:

«Одной из проблем, влияющих на общее сельхозпроизводство и финансирование сельского хозяйства, является отсутствие организованной цепочки доведения продукции до конечного потребителя», — уверен ученый. Он также отметил, что эффективное управление рисками послужит снижению негативных факторов до приемлемого уровня, позволяя планировать меры, предупреждающие и уменьшающие вероятность нежелательного исхода, а также подсчитать итоги принимаемых решений. Все это, стало быть, приобретает ключевое значение и является необходимым условием удачной деятельности в сельскохозяйственной отрасли.

Кстати, говоря о результатах страховой деятельности, специалисты придерживаются выжидательной позиции, с учетом политики государства, направленной на постепенное повышение уровня сельского хозяйства в направлении покрытия внутренних нужд и роста экспортного потенциала.